От Неймара до Мбаппе: 7 самых высокооплачиваемых футболистов до 30 лет

Футбольные страсти, кипевшие этим летом, уже немного поостыли. Но футбол был и остается самым популярным видом спорта.

Кстати, угадай, кто в этом году возглавил список самых высокооплачиваемых игроков? Никакой интриги — им стал Лионель Месси, заработавший в 2018-м 111 миллионов долларов. Криштиану Роналду отстал от него «всего» на три миллиона и получил 108.

И если имена Месси и Роналду наверняка знакомы даже твоей бабушке, то в двадцатке Forbes есть еще семь, пусть не таких известных, но очень интересных и перспективных ребят, которым еще даже не исполнилось 30 лет.

Вот о них мы сегодня и поговорим.

1. Неймар (90 млн) Возраст: 26 лет

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Источник: Reuters

Тройку самых высокооплачиваемых футболистов этого года замкнул бразилец по имени Неймар да Силва Сантос Жуниор, которого иногда еще называют Новым Робиньо и Неймарадоной.

И известен он, кстати, не только своими симуляциями, но и тем, что забил сотый гол в карьере на свой 20-й день рождения. Далеко не каждый футболист может похвастаться подобным достижением!

А еще, несмотря на то, что Бразилия славится своими талантливыми и всемирноизвестными игроками, Неймар стал первым футболистом родом из этой страны, который появлялся на обложке журнала Time. Кстати, капитаном национальной сборной он является с 2014-го, когда ему было 22 года.

2. Гарет Бейл (34,6 млн) Возраст: 29 лет

Клуб: «Реал Мадрид»

Источник: Reuters

Уроженец Уэльса, Бейл считается лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса, и многие считают его одним из быстрейших футболистов мира и преемником Роналду в «Реал Мадриде».

В этот клуб он перешел из «Тоттенхэма» в 2013-м. Причем сумма сделки составила 100 миллионов евро, что сделало 24-летнего Бейла самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.

И в том же 2013-м Бейл официально получил патент на изображения рук, сложенных в виде сердца, внутри которого размещена цифра 11 — игровой номер Гарета.

3. Поль Погба (29,5 млн) Возраст: 25 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Источник: Reuters

Так же как и Бейл, француз Поль Погба удостаивался звания «самого дорого футболиста планеты». Было это в 2016-м, когда «Манчестер Юнайтед» заплатил за его трансфер из «Ювентуса» 105 млн евро.

Погба был назван лучшим молодым игроком Чемпионата мира-2014, а в 2017-м стал лучшим игроком Лиги Европы УЕФА. Кстати, у Поля есть два старших брата-близнеца, тоже футболисты, но не такие известные.

К слову, славится он не только своей игрой, но и крайне экстравагантными прическами.

4. Оскар (27,4 млн) Возраст: 27 лет

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Источник: AFP 2018

Бразилец Оскар дос Сантос Эмбоаба Жуниор — первый и пока единственный футболист, забивший три гола в финале молодежного чемпионата мира. В 21 год молодой вундеркинд подписал пятилетний контракт с «Челси», по истечении которого он перешел в китайский клуб.

Оскар был в числе тех мировых звезд, которые не принимали участие в ЧМ-2018, и когда стало известно о том, что Оскара не будет в составе сборной Бразилии, некоторые критики заявили — футболисту гораздо интереснее деньги, чем национальная честь. В ответ Оскар написал в своем инстаграме:

«Все знают, как сильно я хотел надеть эту футболку, поэтому я хочу опровергнуть [слухи о том, что я не хочу выступать на Чемпионате мира]. Все бразильцы знают меня и то, что я бы никогда не сказал этого».

5. Килиан Мбаппе (22,5 млн) Возраст: 19 лет

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Источник: Reuters

Ему пророчат великое будущее, наперебой нахваливают его многочисленные таланты и называют главным претендентом в «футбольный Олимп» после ухода Месси и Роналду.

Он — самый молодой участник нашего списка, а также лучший молодой футболист ЧМ-2018. Мбаппе стал второй самой дорогой покупкой игрока футбольным клубом: в прошлом году «Пари Сен-Жермен» заплатил за его аренду с правом обязательного выкупа 180 млн евро.

К слову, «самым-самым» в том же 2017-м стал Неймар, которого тоже купил «Пари Сен-Жермен» — за рекордные 222 миллиона евро. Но вернемся к Мбаппе. Если кто-то надумает перекупить его сейчас, то, по мнению аналитической компании CIES Football Observatory, это будет стоить около 216,5 млн евро.

6. Хамес Родригес (22,1 млн) Возраст: 27 лет

Клуб: «Бавария»

Источник: РИА

Ни за что не догадаешься, в честь кого отец назвал этого известного колумбийского футболиста. Правильный ответ — агента 007. По-английски имена Бонда и Родригеса пишутся одинаково (James), но парень не забывает о своих корнях и предпочитает, чтобы к нему обращались на испанский манер — Хамес (ударение на «а»).

В 2014-м Родригес стал «спортсменом года» в Америке, а еще он признан рекордсменом Колумбии по количеству голов на чемпионатах мира: Хамес забил их шесть раз.

Кстати, на днях Financial Times сообщила о том, что Родригес вошел в число 17 мировых звезд футбола, которые создают свое СМИ для общения с фанатами. Также в этом проекте принимают участие Лионель Месси, Неймар, Дэвид Бэкхем, Зинедин Зидан и многие другие.

7. Антуан Гризманн (19,7 млн) Возраст: 27 лет

Клуб: «Атлетико Мадрид»

Источник: Reuters

Футболист, прозвище которого «Маленький принц», был признан лучшим игроком на Чемпионате Европы в 2016-м, а в этом году получил почетную «Серебряную бутсу» за ЧМ-2018. В гонке за «Золотой мяч» француз Гризманн стал третьим, уступив первые два места хорвату Луке Модричу (победителю) и неподражаемому Криштиану Роналду.

Этот факт кажется немного забавным, учитывая то, что именно Гризманн был признан лучшим игроком финального матча Франция-Хорватия. Узнав о своем «почетном третьем» месте по итогам голосования «Золотого мяча», футболист не расстроился и прокомментировал это так: