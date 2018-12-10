Роналду был бы рад переходу Месси в итальянский клуб

«Возможно, я скучаю по нему. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, за национальную команду, а он все еще выступает в Примере. Для меня жизнь — это вызов. Мне нравится делать людей счастливыми. Я хотел бы, чтобы однажды и он перебрался в чемпионат Италии. Как и я, принял бы вызов. Он фантастический игрок, приятный парень, но я не скучаю по прежней жизни», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.