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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду был бы рад переходу Месси в итальянский клуб

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду надеется, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси однажды будет выступать в чемпионате Италии по футболу.

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Источник: AFP 2018

«Возможно, я скучаю по нему. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, за национальную команду, а он все еще выступает в Примере. Для меня жизнь — это вызов. Мне нравится делать людей счастливыми. Я хотел бы, чтобы однажды и он перебрался в чемпионат Италии. Как и я, принял бы вызов. Он фантастический игрок, приятный парень, но я не скучаю по прежней жизни», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

Португалец выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, а летом перешел в «Ювентус». Аргентинский форвард дебютировал за «Барселону» в официальном матче в 2004 году и до сих пор играет в составе «сине-гранатовых». Вместе с каталонцами он стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Кубок Испании.

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