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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА огласил имена 50 футболистов, претендующих на попадание в сборную года

УЕФА на своём сайте запустил голосование за попадание в символическую команду года, в котором принимают участие 50 футболистов.

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Источник: Reuters

Полный список игроков, претендующих на попадание в команду года:

вратари — Алисон Бекер («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

защитники — Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все — «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все — «Реал»), Жерар Пике, Самуэль Юмтити (оба — «Барселона»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

полузащитники — Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — «Реал»), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва (оба — «Манчестер Сити»), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба — «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба — «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»);

нападающие — Гарет Бэйл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — «Пари Сен-Жермен»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»).

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