Экс-игрок «Актобе» вместе с Месси, Салахом и Левандовски попал в команду недели в Европе
Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport представила символическую сборную недели по итогам матчей европейских чемпионатов.
Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport представила символическую сборную недели по итогам матчей европейских чемпионатов.
В состав команды включен 23-летний защитник сборной России и «Рубина» Егор Сорокин, который в матче 17-го тура российской
Полностью символическая сборная недели по версии La Gazzetta dello Sport выглядит так:
Вратарь — Руне Ярстейн («Герта»);.
Защитники — Давид Луиз («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар») и Егор Сорокин («Рубин»);.
Полузащитники — Марко Груйич («Герта»), Браис Мендес («Сельта»), Адриен Томассон («Страсбур») и Фелипе Андерсон («Вест Хэм»);.
Нападающие — Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).