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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Актобе» вместе с Месси, Салахом и Левандовски попал в команду недели в Европе

Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport представила символическую сборную недели по итогам матчей европейских чемпионатов.

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В состав команды включен 23-летний защитник сборной России и «Рубина» Егор Сорокин, который в матче 17-го тура российской премьер-лиги оформил дубль в ворота «Зенита» и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. В сезоне 2016 Сорокин на правах аренды провел 29 матчей за «Актобе» в КПЛ и отметился одним голом.

Полностью символическая сборная недели по версии La Gazzetta dello Sport выглядит так:

Вратарь — Руне Ярстейн («Герта»);.

Защитники — Давид Луиз («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар») и Егор Сорокин («Рубин»);.

Полузащитники — Марко Груйич («Герта»), Браис Мендес («Сельта»), Адриен Томассон («Страсбур») и Фелипе Андерсон («Вест Хэм»);.

Нападающие — Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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