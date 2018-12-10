Экс-игрок «Актобе» вместе с Месси, Салахом и Левандовски попал в команду недели в Европе

В состав команды включен 23-летний защитник сборной России и «Рубина» Егор Сорокин, который в матче 17-го тура российской премьер-лиги оформил дубль в ворота «Зенита» и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. В сезоне 2016 Сорокин на правах аренды провел 29 матчей за «Актобе» в КПЛ и отметился одним голом.