Экс-тренер сборной Исландии возглавил клуб из чемпионата Катара

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 11 декабря специалист будет официальной представлен в новой должности.

Под руководством Хадльгримссона и шведа Ларса Лагербака сборная Исландии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции.

Позднее шведский тренер покинул команду, а сборная, возглавляемая 51-летним исландцем, смогла выйти в финальную часть мирового первенства 2018 года в России.