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19:57 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер сборной Исландии возглавил клуб из чемпионата Катара

Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон назначен на пост наставника катарского клуба «Аль-Араби», сообщает AP.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 11 декабря специалист будет официальной представлен в новой должности.

Под руководством Хадльгримссона и шведа Ларса Лагербака сборная Исландии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции.

Позднее шведский тренер покинул команду, а сборная, возглавляемая 51-летним исландцем, смогла выйти в финальную часть мирового первенства 2018 года в России.

На чемпионате мира сборная Исландии не смогла выйти из группы, а после завершения турнира Хадльгримссон покинул свой пост.

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