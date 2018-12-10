Экс-тренер сборной Исландии возглавил клуб из чемпионата Катара
Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон назначен на пост наставника катарского клуба «Аль-Араби», сообщает AP.
Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон назначен на пост наставника катарского клуба «Аль-Араби», сообщает AP.
Отмечается, что 11 декабря специалист будет официальной представлен в новой должности.
Под руководством Хадльгримссона и шведа Ларса Лагербака сборная Исландии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции.
Позднее шведский тренер покинул команду, а сборная, возглавляемая 51-летним исландцем, смогла выйти в финальную часть мирового первенства 2018 года в России.
На чемпионате мира сборная Исландии не смогла выйти из группы, а после завершения турнира Хадльгримссон покинул свой пост.