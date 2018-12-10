Игрок «Баварии» может завершить карьеру в 22 года

«Третью операцию я не перенесу. Хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Мир рухнул на меня, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придется переживать то, через что пришлось пройти. Но если мне все же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне», — заявил Коман в интервью TF1.