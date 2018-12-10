Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик0
Жирона0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат2
Арсенал Т0
Футбол. Еврокубки
11.12
Шальке-04
Локомотив
Футбол. Еврокубки
11.12
Галатасарай
Порту
Футбол. Еврокубки
11.12
Брюгге
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
22:40 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Баварии» может завершить карьеру в 22 года

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить карьеру из-за частых травм.

Наверх
Источник: AP 2018

«Третью операцию я не перенесу. Хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Мир рухнул на меня, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придется переживать то, через что пришлось пройти. Но если мне все же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне», — заявил Коман в интервью TF1.

Хавбек был арендован «Баварией» из туринского «Ювентуса» в 2015 году. В 2017-м футболист подписал с немецким клубом полноценный контракт. В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в пяти матчах за клуб, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты
Крым аукнулся: Вайкуле бежит из Латвии
Месси обсудил свое возвращение в сборную Аргентины
Будущее Нурмагомедова в UFC осталось под вопросом
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, выиграв у «Динамо»
СМИ: Футболист «Спартака» зимой перейдет в «Интернасьонал»
Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку
«Ахмат» обыграл «Арсенал» в заключительном матче РПЛ в 2018 году
«Логинов пришел надолго». Польховский — о задвигании новичков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь