Дмитрий Огай: На концовку чемпионата «Жетысу» не хватило атакующего потенциала и класса игроков

Последние успехи семиреченцев неразрывно связаны с одним из самых титулованных отечественных тренеров Дмитрием Огаем, который на протяжении двух лет успешно справляется с поставленными перед талдыкорганской командой задачами.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz не преминул воспользоваться представившейся возможностью подвести итоги минувшего футбольного года вместе с главным тренером «Жетысу».

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— Дмитрий Алексеевич, как можете оценить выступление своих подопечных в КПЛ-2018?

— Если учитывать, что команда вернулась из Первой лиги, — наверное, можно говорить, что это хороший результат.

— Какие задачи стояли перед «Жетысу» в турнире?

— Задачей была попасть в шестерку сильнейших, и мы ее выполнили.

— За счет чего «Жетысу» удалось без откровенных спадов пройти турнирную дистанцию чемпионата?

— В первую очередь, нам, наверное, все-таки удалось качественно укомплектоваться на сборах, а это не всегда получается. За такой короткий промежуток времени непросто найти футболистов соответствующего уровня. В этом плане нам повезло. Конечно, здесь еще нужно сказать и о том, что мы не ошиблись в человеческих качествах игроков. Все ребята, которых мы пригласили, действительно оказались профессионалами и на 100% отдавались на поле, поэтому, в том числе и из-за этого, нам удалось выполнить задачу на сезон.

— В межсезонье и период летнего трансферного окна команду пополнили новые игроки. Все ли они в итоге подошли под Вашу философию и концепцию игры?

— Это сложный вопрос — по одной простой причине: когда берете футболиста на просмотр в течение недели или сбора, должны понимать, что-то, что происходит на сборах, — это одно, а когда тот же игрок попадает под психологическое давление в чемпионате — это совершенно другое. Потом, уже в чемпионате, начинаешь понимать его сильные стороны, поэтому только по ходу сезона можно до конца увидеть, что из себя представляет футболист, — а за две недели сборов это сделать просто нереально. Либо нужно вести игрока в течение года или большего времени, — но в наших условиях это невозможно.

— Но по ходу чемпионата все приглашенные футболисты оказались соответствующими Вашим критериям?

— Будем говорить, что — 50 на 50.

— Чего не хватило команде для того, чтобы побороться за четвертую строчку турнирной таблицы Премтер-Лиги?

— Можно было, конечно, при удачном раскладе занять и четвертое место. Единственное, — что дальше?.. Ну, заняли бы мы его, — а на следующий год нужно было бы играть в Лиге Европы. Но готова ли команда и инфраструктура клуба к этому? Это большой вопрос.

Я думаю, если все-таки брать наши последние результаты в заключительном круге, то можно сказать, что нам не хватило атакующего потенциала. В середине чемпионата выбыл Милан Бойович, а потом мы взяли Сервера Джепарова, который получил травму, — поэтому, возможно, нам не хватило класса игроков в концовке чемпионата.

— С тем составом футболистов, который имелся в Вашем распоряжении, реально ли было рассчитывать финиш в еврокубковой зоне?

— Для того чтобы рассчитывать на еврокубки, обязательно нужно было комплектоваться качественными футболистами.

— Наверное, даже самые оптимистично настроенные болельщики команды не верили, что «Жетысу» в этом сезоне в состоянии будет бороться за право выступить в квалификации Лиги Европы?

— Если говорить о тренерском штабе, то я думаю, тренерский штаб был готов к этому. 80% наших игроков были опытными футболистами, которые и в еврокубках поиграли и за сборные, — поэтому, я думаю, команда была готова.

— Насколько, на Ваш взгляд, Вам удалось с командой претворить в жизнь все свои задумки и идеи в этом году?

— Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что от команды всегда требуют результата, и тренер исходит из того состава, который у него есть. Вы, наверное, понимаете, что выбор иностранных футболистов очень ограничен, и приходится брать кого-то в аренду, а рассчитывать на то, что в команде будут играть местные воспитанники, пока рано. Для того, чтобы из нашего Футбольного центра вышли игроки достаточно хорошего уровня, наверное, нужен еще не один год.

— В каких аспектах игры «Жетысу» нужно прибавлять, по Вашему мнению?

— Я думаю, во-первых, нужно стабилизировать игру и результаты, чтобы команда более-менее стабильной и без качелей выступала в чемпионате Казахстана. Тогда можно будет приглашать в состав качественных казахстанских футболистов, которые, по большому счету, находятся в двух-трех командах — «Астане», «Кайрате», «Тоболе» и, возможно, «Ордабасы». В этих клубах, в основном, выступают казахстанцы, которые играют за национальную сборную, и нам сложно противостоять таким командам. Плюс нужно учитывать тот момент, что нет особого желания у самих футболистов приезжать в Талдыкорган условно из тех же «Тобола» или «Ордабасы». Поэтому я понимаю, что в этих условиях нам нужно противостоять коллективам, которые укомплектованы качественными казахстанскими игроками. Легионеров же мы еще где-то можем найти, если на это есть средства.

— Львиную долю побед в чемпионате «Жетысу» одержал в родных стенах. Можно назвать команду домашней?

— Я думаю, что это не только наша команда так выступает дома, — и не только в казахстанском чемпионате.

— На выезде ваши подопечные потерпели в два раза больше поражений, чем дома, и одержали всего три победы. Почему в гостях «Жетысу» выглядел так скромно, и можно ли будет что-нибудь с этим поделать в следующем сезоне?

— Будем стараться и работать над этим. Я думаю, что здесь надо говорить о том, что домашние команды имеют некоторое психологическое преимущество, — и это есть во всех чемпионатах. Конечно, хотелось бы более удачно играть на выезде, поэтому будем над этим работать.

— В медицинском штабе «Жетысу» в этом сезоне работал врач Бикрам Тхапа, который родом из Непала, ранее трудившийся со сборной Казахстана по волейболу. Как удалось выйти на этого специалиста?

— Нам его посоветовали, и мы, поближе познакомившись с этим специалистом, определили задачи и подписали соглашение о сотрудничестве.

— Кто из состава команды образца 2018 года точно уходит из «Жетысу», и появления кого из новичков можно ожидать?

— На этот вопрос сложно ответить, потому что сейчас период межсезонья. Мы работаем над формированием коллектива. Кто-то предпочел остаться, а кто-то — нет. Я думаю, сейчас преждевременно об этом говорить.