«Милан» переключился на экс-игрока сборной Италии после неудачи с трансфером Ибрагимовича
«Милан» интересуется нападающим «Сампдории» Фабио Куальяреллой, сообщает Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
«Милан» интересуется нападающим «Сампдории» Фабио Куальяреллой, сообщает Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
Руководство «россонери» переключилось на кандидатуру 35-летнего форварда после того, как сорвался вариант с возвращением шведа Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес».
«Милан» хочет усилить свою атаку опытным нападающим в январе, и уже начал переговоры по трансферу Куальяреллы. Клуб хочет взять его в аренду до конца сезона с возможностью продления договора еще на год.
В текущем сезоне Серии А Куальярелла отметился восемью голами и пятью ассистами в 14 матчах.