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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Милан» переключился на экс-игрока сборной Италии после неудачи с трансфером Ибрагимовича

«Милан» интересуется нападающим «Сампдории» Фабио Куальяреллой, сообщает Sports.ru со ссылкой на Football Italia.

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Источник: AP 2018

Руководство «россонери» переключилось на кандидатуру 35-летнего форварда после того, как сорвался вариант с возвращением шведа Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес».

«Милан» хочет усилить свою атаку опытным нападающим в январе, и уже начал переговоры по трансферу Куальяреллы. Клуб хочет взять его в аренду до конца сезона с возможностью продления договора еще на год.

В текущем сезоне Серии А Куальярелла отметился восемью голами и пятью ассистами в 14 матчах. Экс-игрок сборной Италии готов согласиться на роль третьего нападающего в «Милане» после Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне.

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