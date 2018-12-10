«Милан» переключился на экс-игрока сборной Италии после неудачи с трансфером Ибрагимовича

Источник: AP 2018

Руководство «россонери» переключилось на кандидатуру 35-летнего форварда после того, как сорвался вариант с возвращением шведа Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес».

«Милан» хочет усилить свою атаку опытным нападающим в январе, и уже начал переговоры по трансферу Куальяреллы. Клуб хочет взять его в аренду до конца сезона с возможностью продления договора еще на год.