«Челси» закрыл четырем болельщикам вход на стадион за расистские выкрики в адрес Стерлинга

Источник: Reuters

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором 24-летний футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Челси», когда подошел за мячом к трибуне у ворот.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 16, 8.12.2018, 20:30 Челси 2 Манчестер Сити 0

«Футбольный клуб “Челси” находит все формы дискриминации недопустимыми. Мы полностью поддерживаем начатое расследование и готовы предоставить нужную информацию. Также мы поддержим судебное преследование», — говорится в сообщении.