«Челси» закрыл четырем болельщикам вход на стадион за расистские выкрики в адрес Стерлинга

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором 24-летний футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Челси», когда подошел за мячом к трибуне у ворот.
«Футбольный клуб “Челси” находит все формы дискриминации недопустимыми. Мы полностью поддерживаем начатое расследование и готовы предоставить нужную информацию. Также мы поддержим судебное преследование», — говорится в сообщении.
В субботу «Челси» на своем поле выиграл у «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Для команды главного тренера Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата Англии. «Челси» поднялся на третье место в таблице, набрав 34 очка, «Сити» идет вторым, имея в активе 41 очко.