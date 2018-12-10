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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Челси» закрыл четырем болельщикам вход на стадион за расистские выкрики в адрес Стерлинга

ТАСС, 10 декабря. Английский футбольный клуб «Челси» запретил четырем болельщикам посещать домашние матчи за расистские выкрики в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором 24-летний футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Челси», когда подошел за мячом к трибуне у ворот.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 16, 8.12.2018, 20:30
Челси
2Манчестер Сити0

«Футбольный клуб “Челси” находит все формы дискриминации недопустимыми. Мы полностью поддерживаем начатое расследование и готовы предоставить нужную информацию. Также мы поддержим судебное преследование», — говорится в сообщении.

В субботу «Челси» на своем поле выиграл у «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Для команды главного тренера Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата Англии. «Челси» поднялся на третье место в таблице, набрав 34 очка, «Сити» идет вторым, имея в активе 41 очко.

В следующем туре 16 декабря «Челси» в гостях сыграет с «Брайтоном», а «Сити» днем ранее примет «Эвертон».

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