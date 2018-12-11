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01:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» благодаря голу Адуриса обыграл «Жирону» в чемпионате Испании

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» обыграли «Жирону» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая на поле «Атлетика», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету Арица Адуриса, который реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Вконтакте
Атлетик 1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
10.12.2018, 23:00 основной раунд: 15-й тур San Mames Barria
Главные тренеры
Гаиска Гаритано Эусебио Сакристан
Голы
90+2′ Ариц Адурис 20
Составы
Яго Эррерин 13
78′ Унаи Нуньес 3
Йерай Альварес 5
Оскар Де Маркос 18
81′ Андер Капа 21
Дани Гарсия 16
Эскудеро Рауль Гарсия 22
Ариц Адурис 20
55′ 76′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Сан-Хосе 6
62′ Иньяки Уильямс 9
Маркель Сусаэта 14
82′ Иньиго Кордоба 11
Гоньи Икер Муниаин 10
1 Горка Ираисос
2 Бернардо Эспиноса
4 Чимено Хонас Ромалью
15 Рамирес Лопес Хуанпе 83′
6 Алекс Гранель
8 Пере Понс
10 Гарсиа Фрейре Борха
29 Педро Порро
9 Кристиан Порту 72′
19 Энтони Лосано
23 Алейкс Гарсия 62′
12 Дуглас Луис
7 Кристиан Стуани 89′
22 Сейду Думбья
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 3
10 Удары в створ 1
11 Угловые 0
17 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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