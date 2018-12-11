«Атлетик» благодаря голу Адуриса обыграл «Жирону» в чемпионате Испании
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» обыграли «Жирону» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» обыграли «Жирону» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Атлетика», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету Арица Адуриса, который реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.
|Гаиска Гаритано
|Эусебио Сакристан
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|3
|10
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)