«Эвертон» на 6-й добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Уотфордом»
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Эвертон» и «Уотфорд» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Эвертон» и «Уотфорд» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2. Голами в составе «Эвертона» отметились Ришарлисон (15-я минута) и Люка Динь (90+6), На 63-й минуте игрок хозяев Шеймус Коулмен отправил мяч в собственные ворота. У «Уотфорда» отличился Абдулайе Дукуре (65). На 67-й минуте хавбек «Эвертона» Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти.
«Эвертон» с 24 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице
|Силва Марку
|Грасия Хави
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)