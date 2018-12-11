«Эвертон» на 6-й добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2. Голами в составе «Эвертона» отметились Ришарлисон (15-я минута) и Люка Динь (90+6), На 63-й минуте игрок хозяев Шеймус Коулмен отправил мяч в собственные ворота. У «Уотфорда» отличился Абдулайе Дукуре (65). На 67-й минуте хавбек «Эвертона» Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти.