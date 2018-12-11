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01:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Эвертон» на 6-й добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Эвертон» и «Уотфорд» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2. Голами в составе «Эвертона» отметились Ришарлисон (15-я минута) и Люка Динь (90+6), На 63-й минуте игрок хозяев Шеймус Коулмен отправил мяч в собственные ворота. У «Уотфорда» отличился Абдулайе Дукуре (65). На 67-й минуте хавбек «Эвертона» Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти.

«Эвертон» с 24 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, «Уотфорд» (21) — 12-й.

Эвертон 2:2
Первый тайм: 1:0
Уотфорд
10.12.2018, 23:00 основной раунд: 16-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Силва Марку Грасия Хави
Голы
15′ Ришарлисон (Андре Гомеш) 30
90+6′ Люка Динь 12
23 Шеймус Коулман 63′
16 Абдулай Дукуре 65′
Нереализованные пенальти
68′ Г. Сигурдссон 10
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
Люка Динь 12
27′ Йерри Мина 13
Шеймус Коулман 23
Андре Гомеш 8
Гильфи Сигурдссон 10
Ришарлисон 30
71′ Идрисса Гей 17
Тосун Дженк 14
66′ Тео Уолкотт 11
Доминик Калверт-Льюин 29
66′ Анисиу Калдейра Бернард 20
Адемола Лукман 31
26 Бен Фостер
15 Крейг Каткарт
21 Кико Фемения
25 Хосе Холевас
27 Кристиан Кабаселе 67′
16 Абдулай Дукуре
37 Роберто Перейра
9 Трой Дини
12 Кен Сема 60′
7 Жерар Деулофеу
20 Домингуш Кина 90′
6 Эдриан Мариаппа
10 Айзек Саксесс 74′
14 Натаниэл Чалоба 81′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 3
6 Угловые 6
13 Фолы 13
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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