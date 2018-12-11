«Иртыш» отказался еще от двоих футболистов

Клуб не стал продлевать контракты с 23-летним казахстанским полузащитником Владимиром Воменко и 30-летним нигерийским хавбеком Эммануэлем Джоном Чибуике.

Воменко в прошедшем чемпионате провел 16 матчей и заработал семь предупреждений. Всего в премьер-лиге сыграл 29 матчей. На счету Чибуике 12 матчей и два предупреждения.

Ранее «Иртыш» покинули полузащитники Антонио Родриго, Дору Попадюк и Адриан Гомес Рамирес, нападающий Абель Исса Камара и защитник Милош Стаменкович.