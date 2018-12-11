«Иртыш» отказался еще от двоих футболистов
Павлодарский «Иртыш» отказался от услуг еще двух футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Павлодарский «Иртыш» отказался от услуг еще двух футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Клуб не стал продлевать контракты с 23-летним казахстанским полузащитником Владимиром Воменко и 30-летним нигерийским хавбеком Эммануэлем Джоном Чибуике.
Воменко в прошедшем чемпионате провел 16 матчей и заработал семь предупреждений. Всего в
Ранее «Иртыш» покинули полузащитники Антонио Родриго, Дору Попадюк и Адриан Гомес Рамирес, нападающий Абель Исса Камара и защитник Милош Стаменкович.
Напомним, в прошедшем сезоне «Иртыш» занял десятое место. В стыковых матчах павлодарцы дважды обыграли бронзового призера первой лиги — шымкентский «Кыран» (3:0, 2:1) и сохранили прописку в