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08:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» отказался еще от двоих футболистов

Павлодарский «Иртыш» отказался от услуг еще двух футболистов, сообщает KazFootball.kz.

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Клуб не стал продлевать контракты с 23-летним казахстанским полузащитником Владимиром Воменко и 30-летним нигерийским хавбеком Эммануэлем Джоном Чибуике.

Воменко в прошедшем чемпионате провел 16 матчей и заработал семь предупреждений. Всего в премьер-лиге сыграл 29 матчей. На счету Чибуике 12 матчей и два предупреждения.

Ранее «Иртыш» покинули полузащитники Антонио Родриго, Дору Попадюк и Адриан Гомес Рамирес, нападающий Абель Исса Камара и защитник Милош Стаменкович.

Напомним, в прошедшем сезоне «Иртыш» занял десятое место. В стыковых матчах павлодарцы дважды обыграли бронзового призера первой лиги — шымкентский «Кыран» (3:0, 2:1) и сохранили прописку в премьер-лиге.

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