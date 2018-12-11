Сын Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»

«Ювентус» выиграл кубок среди молодежных команд Италии U-9. Это первый клубный трофей восьмилетнего Роналду-младшего, который поступил в академию туринцев в сентябре 2018 года.

«Поздравляю», — лаконично отметил успех сына Роналду в твиттере.

Сын Роналду дебютировал за «Ювентус» в сентябре 2018-го. В первом матче против «Лусенто» он отметился покером.