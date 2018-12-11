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08:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сын Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»

Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду выиграл первый трофей с детской командой туринцев, сообщает Tuttosport.

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«Ювентус» выиграл кубок среди молодежных команд Италии U-9. Это первый клубный трофей восьмилетнего Роналду-младшего, который поступил в академию туринцев в сентябре 2018 года.

«Поздравляю», — лаконично отметил успех сына Роналду в твиттере.

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Сын Роналду дебютировал за «Ювентус» в сентябре 2018-го. В первом матче против «Лусенто» он отметился покером.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» нынешним летом из мадридского «Реала», подписав контракт на четыре года. Трансфер обошелся «старой синьоре» в 112 миллионов евро.

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