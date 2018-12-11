Футболистов пересадили с самолета на автобус в наказание за плохие результаты

9 декабря «Фенербахче» на выезде уступил «Акхисар Беледие» со счетом 0:3. Для стамбульцев это поражение стало седьмым в сезоне в 15 играх.

«Президент “Фенербахче” Али Коч наказал клуб — он отменил авиаперелет команды и заставил вернуться в Стамбул на автобусе», — написал в твиттере спортивный журналист Бруно Боттаро.

Отмечается, что поездка от Акхисара на автобусе заняла приблизительно пять часов, тогда как перелет — не больше часа.