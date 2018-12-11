Футболистов пересадили с самолета на автобус в наказание за плохие результаты
Президент стамбульского «Фенербахче» своеобразным способом наказал игроков и тренеров команды после очередного поражения в чемпионате Турции. Об этом сообщает Eurosport.
Президент стамбульского «Фенербахче» своеобразным способом наказал игроков и тренеров команды после очередного поражения в чемпионате Турции. Об этом сообщает Eurosport.
9 декабря «Фенербахче» на выезде уступил «Акхисар Беледие» со счетом 0:3. Для стамбульцев это поражение стало седьмым в сезоне в 15 играх.
«Президент “Фенербахче” Али Коч наказал клуб — он отменил авиаперелет команды и заставил вернуться в Стамбул на автобусе», — написал в твиттере спортивный журналист Бруно Боттаро.
Отмечается, что поездка от Акхисара на автобусе заняла приблизительно пять часов, тогда как перелет — не больше часа.
Добавим, что «Фенербахче», одержавший всего три победы, занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в таблице национального чемпионата. Стамбульский клуб является 19-кратным чемпионом Турции (на два «золота» больше у «Галатасарая»).