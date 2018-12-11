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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер группы «Астаны» в Лиге Европы заинтересовался лучшим бомбардиром «Кайрата»

Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола попал в сферу интересов киевского «Динамо».

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Как сообщает EURO.com.ua, киевляне активно ищут форварда и поэтому обратили внимание на игрока, который в украинской премьер-Лиге не будет считаться легионером. Ранее форвард заявлял о желании играть за сборную Украину, где он родился.

В минувшем сезоне Эсеола с 17 голами стал лучшим бомбардиром «Кайрата», уступив всего один мяч лучшему снайперу КПЛ-2018 — Маркосу Пиззелли из «Актобе».

Напомним, что «Динамо» является соперником «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы. Киевляне (11 очков) занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. За вторую путевку поборются «Астана» и «Ренн», очная игра которых пройдет 15 декабря во Франции.

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