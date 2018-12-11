Лидер группы «Астаны» в Лиге Европы заинтересовался лучшим бомбардиром «Кайрата»
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола попал в сферу интересов киевского «Динамо».
Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола попал в сферу интересов киевского «Динамо».
Как сообщает EURO.com.ua, киевляне активно ищут форварда и поэтому обратили внимание на игрока, который в украинской
В минувшем сезоне Эсеола с 17 голами стал лучшим бомбардиром «Кайрата», уступив всего один мяч лучшему снайперу КПЛ-2018 — Маркосу Пиззелли из «Актобе».
Напомним, что «Динамо» является соперником «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы. Киевляне (11 очков) занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в