Лидер группы «Астаны» в Лиге Европы заинтересовался лучшим бомбардиром «Кайрата»

Как сообщает EURO.com.ua, киевляне активно ищут форварда и поэтому обратили внимание на игрока, который в украинской премьер-Лиге не будет считаться легионером. Ранее форвард заявлял о желании играть за сборную Украину, где он родился.

В минувшем сезоне Эсеола с 17 голами стал лучшим бомбардиром «Кайрата», уступив всего один мяч лучшему снайперу КПЛ-2018 — Маркосу Пиззелли из «Актобе».