«Астана» нашла замену вратарю сборной Казахстана

Воспитанник алматинского футбола в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Алтай» из первой лиги. В прошедшем чемпионате голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей. Также в его активе десять матчей на «ноль» и 608 «сухих» минут.

Ранее сообщалось, что Александр Мокин не доволен своим положение в «Астане» — 37-летнего вратарь довольствуется ролью запасного. В минувшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентского футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семьи мячей, а в еврокубках на поле не появлялся. Из-за отсутствия игровой практики Мокин перестал получать вызов в сборную, в связи с чем подумает о смене клуба.