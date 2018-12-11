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09:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла замену вратарю сборной Казахстана

20-летний вратарь молодежной сборной Казахстана Данил Подымский вернулся в «Астану», сообщает KazFootball.kz.

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Воспитанник алматинского футбола в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Алтай» из первой лиги. В прошедшем чемпионате голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей. Также в его активе десять матчей на «ноль» и 608 «сухих» минут.

По итогам минувшего сезона «Алтай» занял четвертое место.

Ранее сообщалось, что Александр Мокин не доволен своим положение в «Астане» — 37-летнего вратарь довольствуется ролью запасного. В минувшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентского футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семьи мячей, а в еврокубках на поле не появлялся. Из-за отсутствия игровой практики Мокин перестал получать вызов в сборную, в связи с чем подумает о смене клуба.

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