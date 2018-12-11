«Бавария» готовит перестройку состава и нацелилась на трёх футболистов из Лиги 1

Как сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на France Football, действующие чемпионы Германии уже определились с тремя трансферными целями. Следующим летом «Бавария» рассчитывает усилиться полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром, нападающим «Лилля» Николя Пепе, а также хавбеком «Марселя» Флорьяном Товеном.



Ожидается, что Фекир заменит в составе мюнхенцев Хамеса Родригеса, который, вероятно, не будет выкуплен и вернётся в «Реал» по истечении аренды. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до 2020 года, и летом он будет доступен за сумму около € 40 млн. Пепе в свою очередь станет заменой возрастным Франку Рибери и Арьену Роббену, его цена — € 60 млн. Что касается Товена, он покинет «Марсель», если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. Его трансфер обойдётся «Баварии» примерно в € 45 млн.