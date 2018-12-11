Пятая команда КПЛ замахнулась на целый ряд кандидатов в сборную Казахстана

Болгарский тренер Стойчо Младенов намерен усилить команду рядом квалифицированных казахстанских исполнителей. В новом сезоне перед «Кайсаром» стоит задача — пробиться в число призеров чемпионата.

Первым из них является вице-капитан «Актобе», правый защитник Багдат Каиров, который провел успешный сезон в КПЛ. На его счету 31 матч, в которых он забил два гола и сделал четыре голевые передачи. 25-летний футболист намерен остаться в родной команде, однако «Кайсар» не теряет шансов заполучить в свои ряды кандидата в сборную страны.

Вслед за Каировым в Кызылорду может перебраться и другой футболист «Актобе» Руслан Валиуллин. 24-летний полузащитник в минувшем сезоне провел в КПЛ 29 матчей, в которых забил один гол и трижды ассистировал своим партнерам. В ноябре 2016 года Валиуллин получал вызов в сборную Казахстана на гостевой поединок против Дании, однако на поле не выходил. До перехода в «Актобе» выступал в составе уральского «Акжайыка».

Третьим казахстанским новичком «Кайсара» может стать капитан и левый защитник шымкентского «Ордабасы» Мардан Толебек, получивший приглашение в команду. Кызылординцы ищут замену ушедшему ветерану Дмитрию Евстигнееву. Толебек в прошедшем сезоне сыграл в КПЛ 30 матчей. Начиная с 2010 года защищает цвета родной команды. Вызывался в сборную Казахстана под руководством Юрия Красножана, Талгата Байсуфинова и Александра Бородюка, однако на поле не выходил.

Ранее стало известно о том, что «Кайсар» сделал предложение о переходе нигерийцу Бабатунде Адениджи из «Атырау» и сенегальскому легионеру «Акжайыка» Малику Мане.