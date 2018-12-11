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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает испытывать проблемой с вводом в эксплуатацию своего нового стадиона, сообщает The Times.

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Источник: Reuters

«Шпоры» не успевают провести необходимые для открытия арены тестовые мероприятия в нужные сроки, в связи с чем команда сможет начать выступать на стадионе лишь в феврале. Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января, однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля.

При этом уточняется, что план «Тоттенхэма» провести экскурсию по стадиону для 6 тыс. болельщиков остаётся в силе.

Напомним, лондонский клуб изначально планировал открыть новую арену перед началом нынешнего сезона, однако по разным причинам ввод в эксплуатацию несколько раз переносили. В связи с этими проблемами «Тоттенхэм», как и в прошлом сезоне, выступает на стадионе «Уэмбли».

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