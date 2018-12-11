Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

«Шпоры» не успевают провести необходимые для открытия арены тестовые мероприятия в нужные сроки, в связи с чем команда сможет начать выступать на стадионе лишь в феврале. Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января, однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля.



При этом уточняется, что план «Тоттенхэма» провести экскурсию по стадиону для 6 тыс. болельщиков остаётся в силе.



Напомним, лондонский клуб изначально планировал открыть новую арену перед началом нынешнего сезона, однако по разным причинам ввод в эксплуатацию несколько раз переносили. В связи с этими проблемами «Тоттенхэм», как и в прошлом сезоне, выступает на стадионе «Уэмбли».