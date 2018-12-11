Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

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При этом хавбек категорически отказывается возвращаться в «Порту», у которого есть права на него. «Ривер Плейт» арендовал Кинтеро с правом выкупа за 3,2 миллиона евро, которым он может воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Кинтеро перешел в «Порту» в 2013 году, но провел за «драконов» 64 матча и несколько раз переходил в другие команды на правах аренды.