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11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник «Ривер Плейт» Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.

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Источник: Reuters

При этом хавбек категорически отказывается возвращаться в «Порту», у которого есть права на него. «Ривер Плейт» арендовал Кинтеро с правом выкупа за 3,2 миллиона евро, которым он может воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Кинтеро перешел в «Порту» в 2013 году, но провел за «драконов» 64 матча и несколько раз переходил в другие команды на правах аренды.

Кинтеро ярко проявил себя на чемпионате мира в России в составе сборной Колумбии, а также стал автором гола в финале Кубка Либертадорес, который выиграл «Ривер Плейт».

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