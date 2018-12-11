37-летний футболист повторил достижение Месси

Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на счету Арица Адуриса, который реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.
Этот мяч стал для 37-летнего испанского футболиста первым в нынешнем сезоне первенства. Таким образом, Адурис стал третьим игроком, который отличался в каждом из последних 14 сезонов чемпионата Испании, повторив достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реала» Серхио Рамоса.
«Атлетик» после 15 туров находится в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Примеры и имея в активе 14 очков. Ниже команды из Бильбао располагаются лишь «Райо Вальекано» (10) и «Уэска» (7).