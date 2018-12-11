Расписание клубного чемпионата мира по футболу — 2018

Спустя три дня, 15 декабря, пройдут два матча четвертьфинала турнира. В первом из них встретятся «Касима Антлерс» (Япония) и «Гвадалахара Чивас» (Мексика), во втором — «Эсперанс» (Тунис) и победитель квалификационного раунда.



18 декабря состоится матч за пятое место, в котором встретятся команды, потерпевшие поражение в четвертьфинальных встречах. В этот же день решится судьба первой путёвки в финал, которую разыграют «Ривер Плейт» (Аргентина) и триумфатор второго четвертьфинала.



На следующий день, 19 декабря, состоится второй полуфинальный матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и победитель первого четвертьфинала.



Призовые места чемпионата мира будут разыграны 22 декабря. Сначала состоится матч за третье место, а затем — финал.