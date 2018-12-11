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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Расписание клубного чемпионата мира по футболу — 2018

Стали известны все участники клубного чемпионата мира — 2018, который пройдёт в этом месяце, а также расписание встреч турнира.

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Источник: Reuters

Первым матчем клубного мундиаля станет игра «Аль Айн» (ОАЭ) — «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия) в квалификационном раунде, которая состоится 12 декабря.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Финал, 26.05.2018, 21:45
Реал
3Ливерпуль1

Спустя три дня, 15 декабря, пройдут два матча четвертьфинала турнира. В первом из них встретятся «Касима Антлерс» (Япония) и «Гвадалахара Чивас» (Мексика), во втором — «Эсперанс» (Тунис) и победитель квалификационного раунда.

18 декабря состоится матч за пятое место, в котором встретятся команды, потерпевшие поражение в четвертьфинальных встречах. В этот же день решится судьба первой путёвки в финал, которую разыграют «Ривер Плейт» (Аргентина) и триумфатор второго четвертьфинала.

На следующий день, 19 декабря, состоится второй полуфинальный матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и победитель первого четвертьфинала.

Призовые места чемпионата мира будут разыграны 22 декабря. Сначала состоится матч за третье место, а затем — финал.

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