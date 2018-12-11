18-летний футболист подорожал на 800 процентов за три месяца

Источник: AFP 2018

Еще в сентябре «ценник» Санчо составлял 9,7 миллиона евро. Таким образом, стоимость игрока выросла более чем на 800 процентов за три месяца — подобный рост не зафиксирован ни у одного футболиста мира.

Ближайшим преследователем Санчо является одноклубник Марко Ройс. Стоимость немца в сентября оценивалась в 4,6 миллиона евро и выросла до 23,5 миллиона евро (411 процента).

Также в топ-5 вошли:

3. Мойзе Кин («Ювентус»), плюс 263 процента;

4. Якоб Бруун Ларсен («Боруссия»), +258;

5. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), +237.

Санчо — воспитанник английского «Манчестер Сити». О себе футболист заявил на чемпионате Европы для игроков моложе 17 лет. В составе английской сборной он добрался до финала турнира и был выбран лучшим его игроком.