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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

18-летний футболист подорожал на 800 процентов за три месяца

Трансферная стоимость английского нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо выросла до отметки в 87,9 миллиона евро. К таком выводу пришли аналитики CIES Football Observatory.

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Источник: AFP 2018

Еще в сентябре «ценник» Санчо составлял 9,7 миллиона евро. Таким образом, стоимость игрока выросла более чем на 800 процентов за три месяца — подобный рост не зафиксирован ни у одного футболиста мира.

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Ближайшим преследователем Санчо является одноклубник Марко Ройс. Стоимость немца в сентября оценивалась в 4,6 миллиона евро и выросла до 23,5 миллиона евро (411 процента).

Также в топ-5 вошли:
3. Мойзе Кин («Ювентус»), плюс 263 процента;
4. Якоб Бруун Ларсен («Боруссия»), +258;
5. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), +237.

Санчо — воспитанник английского «Манчестер Сити». О себе футболист заявил на чемпионате Европы для игроков моложе 17 лет. В составе английской сборной он добрался до финала турнира и был выбран лучшим его игроком.

Летом 2017-го форвард перешел в «Боруссию» за 7,8 миллиона евро. В сезоне-2018/2019 Санчо провел 24 игры, забил шесть голов и семь раз ассистировал партнерам. Футболист также призывается в сборную Англии. На его счету три матча за национальную команду.

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