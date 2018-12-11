Глава ФФУ выдвинут кандидатом на пост члена исполкома УЕФА

Как отмечается в сообщении, на семь мест в исполкоме претендуют десять человек: Павелко, Боранбаев, Элведин Бегич (Босния и Герцеговина), Шандор Чаньи (Венгрия), Арманд Дука (Албания), Фернанду Гомеш (Португалия), Борислав Михайлов (Болгария), Йеспер Мёллер Кристенсен (Дания), Луис Рубиалес (Испания) и Давор Шукер (Хорватия). Чаньи, Гомеш, Михайлов и Шукер будут переизбираться на пост.
Также на безальтернативной основе вновь будет избираться француженка Флоранс Ардуэн. Согласно правилам УЕФА, одно место в исполкоме УЕФА должна занять женщина.
Выборы состоятся на конгрессе УЕФА в Риме 7 февраля. Срок полномочий избранных членов исполкома составит четыре года.
Ранее сообщалось, что в отношении Павелко открыты уголовные производства в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Национальной полиции Украины и генеральной прокуратуре.