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13:23 (мск), источник: Р-Спорт

Глава ФФУ выдвинут кандидатом на пост члена исполкома УЕФА

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и председатель наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев выдвинуты кандидатами в члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: AP 2018

Как отмечается в сообщении, на семь мест в исполкоме претендуют десять человек: Павелко, Боранбаев, Элведин Бегич (Босния и Герцеговина), Шандор Чаньи (Венгрия), Арманд Дука (Албания), Фернанду Гомеш (Португалия), Борислав Михайлов (Болгария), Йеспер Мёллер Кристенсен (Дания), Луис Рубиалес (Испания) и Давор Шукер (Хорватия). Чаньи, Гомеш, Михайлов и Шукер будут переизбираться на пост.

Также на безальтернативной основе вновь будет избираться француженка Флоранс Ардуэн. Согласно правилам УЕФА, одно место в исполкоме УЕФА должна занять женщина.

Выборы состоятся на конгрессе УЕФА в Риме 7 февраля. Срок полномочий избранных членов исполкома составит четыре года.

Ранее сообщалось, что в отношении Павелко открыты уголовные производства в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Национальной полиции Украины и генеральной прокуратуре.

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