Глава ФФУ выдвинут кандидатом на пост члена исполкома УЕФА

Как отмечается в сообщении, на семь мест в исполкоме претендуют десять человек: Павелко, Боранбаев, Элведин Бегич (Босния и Герцеговина), Шандор Чаньи (Венгрия), Арманд Дука (Албания), Фернанду Гомеш (Португалия), Борислав Михайлов (Болгария), Йеспер Мёллер Кристенсен (Дания), Луис Рубиалес (Испания) и Давор Шукер (Хорватия). Чаньи, Гомеш, Михайлов и Шукер будут переизбираться на пост.