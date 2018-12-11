Тренер «Реала» отреагировал на выпады Роналду

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«Роналду назвал нас скромными? Скромность украшает великих, а у нас по-настоящему великая команда. Роналду остался нашей историей, которая до сих пор живет, но мы не можем играть с его чувствами», — заявил Солари.

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Накануне в интервью итальянским СМИ Роналду признался, что «Ювентус» — лучшая команда в его карьере. Португалец отметил, что в «Реале» собраны скромные игроки, но в туринском клубе футболисты еще скромнее. «Тут все очень отличается от “Реала”, здесь мы больше семья», — резюмировал он.

5 декабря стало известно, что Роналду отказался от поездки в Мадрид на финал Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Причиной этого решения стали напряженные отношения с боссами «Реала».