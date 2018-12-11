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17:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил об уходе легионера

Защитник сборной Тринидада и Тобаго Шелдон Бато покинул «Кайрат». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.

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В «Кайрате» Бато играл на правах аренды с лета 2017 года — права на его трансфер принадлежат российским «Крыльям Советов». Тринидадец провел за алматинцев 48 матчей во всех турнирах и за это время дважды выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана и Кубок.

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До Казахстана и России Бато четыре сезона выступал за «Мехелен», за который забил пять голов в 79 матчах высшей лиги Бельгии.

«ФК “Кайрат” благодарит Шелдона за проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере», — говорится в заявлении алматинского клуба.

Напомним, что в межсезонье «Кайрат» расстался с бразильским хавбеком Исаэлем, который уже определился с новым клубом, и российским полузащитником Андреем Аршавиным, завершившим карьеру футболиста.

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