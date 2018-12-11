Бывший капитан «Кайрата» и еще двух казахстанских клубов покинул «Иртыш»

Впервые в чемпионате Казахстана Шестаков сыграл в 2005 году. Натурализованный россиянин провел два сезона за «Алма-Ату», после чего вернулся на родину. В 2010 году Шестаков помог «Востоку» из Усть-Каменогорска стать чемпионом первой лиги, а с 2011 без перерывов выступает в КПЛ, где защищал цвета «Кайрата», «Кайсара» и «Актобе» — во всех клубах он был капитаном.