Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шальке-04
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший капитан «Кайрата» и еще двух казахстанских клубов покинул «Иртыш»

33-летний полузащитник Кирилл Шестаков покидает «Иртыш». Об этом сообщает KazFootball.kz.

Наверх

В прошедшем сезоне Шестаков сыграл 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и тремя желтыми карточками.

Читайте также
«Иртыш» отказался еще от двоих футболистов

Впервые в чемпионате Казахстана Шестаков сыграл в 2005 году. Натурализованный россиянин провел два сезона за «Алма-Ату», после чего вернулся на родину. В 2010 году Шестаков помог «Востоку» из Усть-Каменогорска стать чемпионом первой лиги, а с 2011 без перерывов выступает в КПЛ, где защищал цвета «Кайрата», «Кайсара» и «Актобе» — во всех клубах он был капитаном.

Всего в КПЛ Шестаков сыграл 234 матчей и забил пять голов. В молодежной сборной Казахстана он провел одну официальную игру.

Ранее «Иртыш» покинули полузащитники Антонио Родриго, Дору Попадюк, Адриан Гомес, Владимир Воменко и Джон Чибуйке, нападающий Абель Камара и защитник Милош Стаменкович. В прошедшем сезоне павлодарцы заняли десятое место и сохранили место в КПЛ после стыковых матчей с «Кыраном» (3:0, 2:1).

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кайрат Боранбаев снова выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА
Чемпионат России по футболу взял паузу
«Это провокация»: чешский биатлонный чиновник обвинил Россию
Тренер Макгрегора пригрозил от него отказаться
Нурмагомедов: Решение по драке могут вынести и до 29 января
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап в Хохфильцене
Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед игроком
Солари перед игрой с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь