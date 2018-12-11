Бывший капитан «Кайрата» и еще двух казахстанских клубов покинул «Иртыш»
33-летний полузащитник Кирилл Шестаков покидает «Иртыш». Об этом сообщает KazFootball.kz.
33-летний полузащитник Кирилл Шестаков покидает «Иртыш». Об этом сообщает KazFootball.kz.
В прошедшем сезоне Шестаков сыграл 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и тремя желтыми карточками.
Впервые в чемпионате Казахстана Шестаков сыграл в 2005 году. Натурализованный россиянин провел два сезона за «Алма-Ату», после чего вернулся на родину. В 2010 году Шестаков помог «Востоку» из
Всего в КПЛ Шестаков сыграл 234 матчей и забил пять голов. В молодежной сборной Казахстана он провел одну официальную игру.
Ранее «Иртыш» покинули полузащитники Антонио Родриго, Дору Попадюк, Адриан Гомес, Владимир Воменко и Джон Чибуйке, нападающий Абель Камара и защитник Милош Стаменкович. В прошедшем сезоне павлодарцы заняли десятое место и сохранили место в КПЛ после стыковых матчей с «Кыраном» (3:0, 2:1).