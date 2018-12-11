14-летний вратарь умер после столкновения на поле
В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после того, как получил травму в результате столкновения с другим игроком в молодежном футбольном матче.
В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после того, как получил травму в результате столкновения с другим игроком в молодежном футбольном матче.
Согласно информации источника, инцидент произошел во время воскресного матча команды Кампанаро «Динамо Бедгров» против «Харефилд Юнайтед».
После столкновения молодой человек был доставлен на вертолете в Королевскую лондонскую больницу, где он скончался на следующий день. — Я чувствую, что мое сердце вырвано. Лука был человеком с большим сердцем. Никто не виноват, мне жаль другого парня. То, что произошло в воскресенье, было странным несчастным случаем. Лука делал то, что любил, — сказал отец погибшего Америко Кампанаро.
В интернете организован сбор средств для семьи Кампанаро. В настоящее время в фонд поступило более 13 000 фунтов стерлингов.
Источник: BBC