14-летний вратарь умер после столкновения на поле

После столкновения молодой человек был доставлен на вертолете в Королевскую лондонскую больницу, где он скончался на следующий день. — Я чувствую, что мое сердце вырвано. Лука был человеком с большим сердцем. Никто не виноват, мне жаль другого парня. То, что произошло в воскресенье, было странным несчастным случаем. Лука делал то, что любил, — сказал отец погибшего Америко Кампанаро.