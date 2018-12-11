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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Пропустивший два года из-за травмы экс-игрок сборной Казахстана сменит клуб

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Улан Конысбаев близок к переходу в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Родной клуб 28-летнего полузащитника по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ и планирует серьезно укрепиться казахстанскими исполнителями. «Тараз» не прочь вернуть Конысбаева в свои ряды и дать возможность ему набрать былую игровую форму, потерянную из-за тяжелой травмы.

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Напомним, в июне 2016 года Конысбаев получил перелом ноги в товарищеской игре против Китая. Сразу со стадиона онбыл госпитализирован в больницу, где ему сделали операцию. В том матче, состоявшемся в городе Далянь, победу одержали казахстанцы — 1:0. Во время операции в Китае местные врачи занесли в ногу Конысбаева инфекцию, поэтому футболист был вынужден отправиться в Италию.

Вернулся на поле Конысбаев спустя ровно два года, выйдя в стартовом составе команды «Актобе-Жас» в поединке против «Кайрат А» в первой лиге. В рамках КПЛ за «Актобе» полузащитник в прошедшем сезоне провел 12 неполных матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт с западно-казахстанским клубом у Конысбаева завершился, поэтому команду он покинул. В настоящее время у бывшего футболиста сборной Казахстана имеется несколько вариантов продолжения карьеры, но переход в «Тараз» — наиболее реальный из них.

Воспитанник таразского футбола помимо родной команды успел поиграть в КПЛ за «Астану», «Шахтер», «Кайрат» и «Атырау». За сборную Казахстана Конысбаев провел 32 игры, отметившись тремя забитыми мячами.

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