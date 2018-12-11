Пропустивший два года из-за травмы экс-игрок сборной Казахстана сменит клуб
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Улан Конысбаев близок к переходу в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Улан Конысбаев близок к переходу в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Родной клуб 28-летнего полузащитника по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ и планирует серьезно укрепиться казахстанскими исполнителями. «Тараз» не прочь вернуть Конысбаева в свои ряды и дать возможность ему набрать былую игровую форму, потерянную
Напомним, в июне 2016 года Конысбаев получил перелом ноги в товарищеской игре против Китая. Сразу со стадиона онбыл госпитализирован в больницу, где ему сделали операцию. В том матче, состоявшемся в городе Далянь, победу одержали казахстанцы — 1:0. Во время операции в Китае местные врачи занесли в ногу Конысбаева инфекцию, поэтому футболист был вынужден отправиться в Италию.
Вернулся на поле Конысбаев спустя ровно два года, выйдя в стартовом составе команды «Актобе-Жас» в поединке против «Кайрат А» в первой лиге. В рамках КПЛ за «Актобе» полузащитник в прошедшем сезоне провел 12 неполных матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Контракт с
Воспитанник таразского футбола помимо родной команды успел поиграть в КПЛ за «Астану», «Шахтер», «Кайрат» и «Атырау». За сборную Казахстана Конысбаев провел 32 игры, отметившись тремя забитыми мячами.