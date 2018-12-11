Гаскойн предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

По данным источника, Гаскойн в суде заявил о своей невиновности. По его словам, он просто хотел успокоить женщину, которую оскорбили. Инцидент произошёл 20 августа в поезде во время поездки из Дарема в Йорк. Женщина утверждает, что Гаскойн прикасался к ней без её согласия.