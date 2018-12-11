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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаскойн предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн предстал в Магистратском суде в Петерли по обвинению в сексуальных домогательствах.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщает The Sun.

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По данным источника, Гаскойн в суде заявил о своей невиновности. По его словам, он просто хотел успокоить женщину, которую оскорбили. Инцидент произошёл 20 августа в поезде во время поездки из Дарема в Йорк. Женщина утверждает, что Гаскойн прикасался к ней без её согласия.

В настоящее время дело передано в Королевский суд Тисайда. Рассмотрение дела состоится 8 января 2019 года.

Напомним, что 51-летний Гаскойн на протяжении длительного времени лечился от алкогольной зависимости. В 2016 году англичанин попал в больницу из-за драки. Будучи в нетрезвом виде он нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.

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