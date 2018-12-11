Гаскойн предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн предстал в Магистратском суде в Петерли по обвинению в сексуальных домогательствах.
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн предстал в Магистратском суде в Петерли по обвинению в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, Гаскойн в суде заявил о своей невиновности. По его словам, он просто хотел успокоить женщину, которую оскорбили. Инцидент произошёл 20 августа в поезде во время поездки из Дарема в Йорк. Женщина утверждает, что Гаскойн прикасался к ней без её согласия.
В настоящее время дело передано в Королевский суд Тисайда. Рассмотрение дела состоится 8 января 2019 года.
Напомним, что 51-летний Гаскойн на протяжении длительного времени лечился от алкогольной зависимости. В 2016 году англичанин попал в больницу