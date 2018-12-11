Криштиану Роналду помудрел, но остался эгоистом. Через год он возьмет шестой «Золотой мяч»

Источник: AFP 2018

Прошло пять месяцев со взрыва главной трансферной бомбы-2018 — перехода Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». За это время португалец успел захватить и упустить лидерство в гонке бомбардиров серии А (10 мячей, у Пентека из «Дженоа» на один больше), отдать там же шесть голевых передач и помочь туринцам на восемь очков опередить ближайшего преследователя («Наполи») после 15 сыгранных туров. Пришло время для первого большого интервью итальянским СМИ. Какие выводы можно сделать из разговора Криштиану с La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport?

Никаких скандалов

Сразу оговорюсь, что не считаю это интервью ни скандальным, ни мощнейшим. 33-летний футболист сказал ровно то, что от него можно было ожидать, сгладив при этом некоторые острые углы и проявив определенную мудрость. Сделал кучу комплиментов Массимилиано Аллегри. Назвал «Ювентус» «настоящей командой», «лучшим единым целым», в котором он играл. Сказал, что и в «Реале» есть скромные ребята, но среди туринских футболистов таких большинство. Намекнул, что Асенсио, Бэйлу и Хамесу нечего делать в «Юве», а вот еще раз сыграть вместе с Марселу он бы не отказался. Ничего необычного — выделил друга, конкурентов в атаке обошел стороной.

Интересна вот эта фраза португальца:

В других командах часто есть кто-то, кто считает себя лучше других, но здесь мы — одна семья с едиными целями и задачами.

Понятно, что это камешек в огород мадридцев, но постойте — разве этот пространный намек не описывает стереотип поведения самого Криштиану, который девять лет в столице Испании только и делал, что привлекал к себе внимание и ставил себя выше остальных. Такой подход к футболу принес ему успех, нельзя это отрицать, но слышать от него подобные упреки в адрес кого угодно, как минимум, странно.

Вызов Месси

Разумеется, его не могли не спросить о Месси. И зря некоторые решили усмотреть в тексте демонстрацию превосходства и бахвальство португальца над аргентинцем. Криштиану произнес буквально следующее: «Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, в национальной сборной, тогда как он всегда выступал в Испании. Скучаю ли я тут без него? Нет. Может быть, он больше нуждается во мне, чем я в нем. Хотел бы, чтобы он однажды приехал в Италию, принял тот же вызов, что принял я. Но, если он счастлив там, где сейчас находится — я уважаю его выбор. Он большой футболист и отличный человек».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 12.12.2018, 23:00 Янг Бойз - Ювентус -

В этих словах, на мой взгляд, кроме легкого укола с принятым вызовом — то же обоюдное уважение, что Криштиану и Лео демонстрировали друг по отношению к другу все годы своего соперничества. А еще подтверждение тому, что счастье в Испании для Роналду закончилось — и он отправился за ним в Италию.

«Золотой мяч»

Пожалуй, сильнее всего присущий ему эгоизм проявился в вопросе о «Золотом мяче». Однако и тут он не стал выносить обиду (если она была) на публику, отдав должное Модричу — первому игроку, которому удалось нарушить десятилетнее двоевластие Месси-Роналду на этом троне.

— Я считаю, что ежегодно заслуживаю эту награду, учитывая, сколько работаю для этого. Впрочем, Земля не остановится, если победит кто-то другой. Уважаю это решение и поздравляю Модрича, который заслужил титул. Но в следующем году, вот увидите, мы с ним снова сразимся за него. И я сделаю все возможное, чтобы выиграть еще раз, — сказал португалец.

Знаете, я ничуть не сомневаюсь, что так и произойдет. И Роналду действительно по силам взять шестой «Золотой мяч». Эгоизм и целеустремленность, которые поставили на его трофейную полку пять предыдущих, по-прежнему с ним. Теперь к этому добавилась мудрость — она может сделать его еще лучше.