Он уехал из дома и стал звездой. Теперь ему 18 лет, и он стоит 90 миллионов

Источник: AFP 2018

Неймар с лондонским акцентом

«Насколько хорош Джейдон Санчо? Лучше один раз увидеть. Вот настолько он хорош», — так отзывался о еще 17-летнем форварде-сенсации ветеран «Ливерпуля» Крэйг Беллами. Летом 2017-го в Англии осторожно относились к перспективам вундеркинда в индустриальном Дортмунде. Переход в местную «Боруссию» тогда Санчо предпочел дальнейшей игре за «Манчестер Сити» под руководством испанского гения тактики Пепа Гвардиолы.

Первыми, кто оценил незаурядный талант нападающего, стали скауты академии «Уотфорда». Так, уже в семь лет Санчо получил свой первый футбольный аванс. Он продолжил оттачивать технику на улицах южного Лондона. Юный форвард уделял игре с мячом все свободное время.

К четырнадцати Санчо попадает на радары еще более серьезного игрока на карте футбольной Англии. «Манчестер Сити» выложил за тинейджера 66 тысяч фунтов стерлингов. И это, наверняка, не единственный транш, полагающийся «Уотфорду»: согласно особому пункту в договоре между клубами предусмотрен процент за будущие трансферы воспитанника.

Уже с той поры карьера Санчо кажется сплошным взлетом. Он не скрывает, что устремлен к звездам футбольной вселенной. Примеры для подражания не типичны для воспитанника британского футбола: бразильцы Роналдиньо и Неймар. Их завет: быть непредсказуемым, быть изобретательным и оставаться собой.

Тинейджер с пятнадцати лет привлекается к играм национальной команды (соответствующего возраста). В Санчо уже выработано умение протащить мяч, сочинить атаку на ходу или же наоборот — вовремя подключиться к комбинации партнеров.

«Если этого парня не загонят в рамки, он станет нашим Неймаром», — уверен Дэн Миккиш. Ему доводилось работать с Санчо в сборной Англии. «За ним интересно наблюдать. При этом, как и бразилец, он эффективен. Он непременно создает опасность в каждой игре. Санчо не красуется, он не станет перекидывать мяч кому-нибудь через голову только ради самого финта».

Англичанин проявил себя и на международной арене. Сборной не хватило самой малости для триумфа на чемпионате Европы U-17. Команда Санчо уступила в финале испанцам. И пусть форвард не примерил на себя золотую медаль, Санчо был признан лучшим игроком турнира в Хорватии.

Крут не по возрасту

Удачный вояж на Балканы, а также уверенное выступление за дубль «Сити», казалось бы, открывали перед Санчо дверь в основу команды Пепа Гвардиолы. Его уже допустили к тренировкам с первой командой. Однако в июле 2017-го игрока отцепили от предсезонного турне. Оказалось, в переговорах о новом контракте возникли шероховатости. Санчо хотел ясности относительно игрового времени.

Возможностью перехватить таланта воспользовалась дортмундская «Боруссия». Вместо гипотетической битвы за место в старте с монстрами АПЛ Санчо предложили играть в одной из лучших европейских лиг здесь и сейчас. В Дортмунде доверяют молодым не в пример грандам английского футбола. Средний возраст команды в сезоне-2018/2019 — всего 24 года. Сейчас в заявке лишь три игрока старше 30.

Переход Санчо в «Боруссию» стал очередным проявлением новой тенденции британского футбола. Традиционно английский игрок рождался, вырастал, радовал и разочаровывал фанатов на родине. Теперь же, когда АПЛ буквально кишит легионерами, молодым британцам бывает непросто пробиться в основу родных клубов. В свободное европейское плавание пустились 20 перспективных футболистов с Туманного Альбиона.

Решение Санчо в 2017-м могло показаться необдуманным. Парень, пускай и зажигал на уровне резервистов, но в основе «горожан» не провел ни одного официального матча. Хотя на тот момент 17-летний англичанин поступил не по годам зрело. Его выбор пал не просто на европейский клуб. «Боруссия» заточена на атакующий футбол и год за годом поставляет на рынок игроков соответствующего профиля. Именно здесь в пускай и не слишком дисциплинированного, но, безусловно, опасного вингера вырос Усман Дембеле, ныне выступающий за «Барселону».

Футбол Германия 2018/2019 Тур 15, 15.12.2018, 20:30 Боруссия Д - Вердер -

В Германии на Санчо рассчитывали всерьез. И даже вставляли палки в колеса англичанам — Джейдон был одним из тех, на кого рассчитывали в борьбе за золото чемпионата мира U-17, что проходил в октябре 2017-го в Индии.

Англичанам удалось вызволить юную звезду к старту турнира. Санчо отметился дублем уже в первом матче группового этапа против чилийцев. Сборная Англии успешно преодолела групповой этап, а накануне первого матча плей-офф против Японии «Боруссии» все же удалось вернуть игрока в расположение клуба. Санчо уехал с турнира, а англичане в итоге справились и без его помощи. На этот раз лучшим игроком ему, по объективным причинам, стать не удалось. Но партнеры по команде выиграли для него золотую медаль.

В первый сезон во взрослом футболе Санчо провел 12 матчей за дортмундский клуб и отметился всего одним забитым мячом. Впрочем, манера его игры не предполагает голевых свершений. Выходя на поле в качестве левого края, он действует чаще всего из глубины. Использует дриблинг, умение придержать мяч и снабжает мячом партнеров. В сезоне-2018/2019 таланты английского Неймара проявляются все отчетливее.

У него уже 24 матча во всех турнирах, шесть забитых мячей и семь голевых передач. Осень 2018-го стала для англичанина золотым временем.

Третьего октября он отметился голевой передачей в матче Лиги чемпионов против «Монако», тем самым внеся вклад в крупную победу. В следующем матче еврокубка уже забил сам. И не кому-нибудь, а искушенному в оборонительных действиях мадридскому «Атлетико». Дортмундцы разгромили команду Диего Симеоне со счетом 4:0, при этом Санчо потребовалось лишь 11 минут, чтобы отличиться. В чемпионате Германии тинейджер также не потерялся, став игроком месяца по итогам октября. На этом Санчо не остановился: он признан лучшим игроком по итогам победы в чемпионате над «Фрайбургом» (2:0) и отметился элегантным голом в ворота «Шальке». Та встреча также завершилась победой дортмундцев (2:1).

Футбольный мир реагирует на зарождение новой звезды. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценник на форварда. По их мнению, трансфер Санчо обойдется желающим в 45 миллионов евро. Аналитики CIES Football Observatory и вовсе оценили англичанина в 87,9 миллиона евро. За три месяца по их метрике игрок подскочил более чем на 800 процентов. Так в мире за этот период не подорожал ни один футболист. В пору вернуться к цитате Беллами и спросить, а настолько ли хорош английский вундеркинд?

В сборной, кажется, в этом особо не сомневаются. Санчо стал первым игроком 2000 года рождения, вставшим под знамена первой команды страны. Он получил 12 минут славы в матче Лиги наций против Хорватии. И даже отметился голевой передачей в товарищеской встрече с США.

Несмотря на юный возраст, Санчо не боится брать игру на себя. В чемпионате Германии в среднем англичанин 3,4 раза за матч пытается обыграть соперника. Для сравнения, у признанного мастера игры один в один бельгийского демона «Челси» Эдена Азара этот показатель составляет 4,4 раза. В успешности таких инициатив англичанин уступает бельгийцу совсем немного — 1,9 против 2,5 удачного обыгрыша за матч.

При этом Санчо реже Азара теряет мяч при передачах. Для игрока нападения у него впечатляюще низкий процент брака. Почти 84 процента пасов Санчо находят адресата, при этом англичанин 1,7 раза за игру награждает партнеров ключевыми передачами.

Азар в этом отношении еще успешнее — у него 2,5 острых паса за игру. Но, следите за руками, мы сравниваем европейскую звезду и бронзового призера чемпионата мира-2018 с парнем, проводящим второй сезон во взрослом футболе.

На стороне Санчо — безусловный талант, работоспособность и стрессоустойчивость. Хотя футбол знает немало примеров вундеркиндов, чья звезда горела ярко, но не слишком долго. Так что ему точно есть, к чему стремиться и что доказывать.