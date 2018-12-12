«Жетысу» сыграет на сборах с российским клубом
Талдыкорганский «Жетысу» определился с еще одним соперником по контрольному матчу на зимнем
Талдыкорганский «Жетысу» определился с еще одним соперником по контрольному матчу на зимнем
Как сообщает «Футбол на куличках», 1 февраля в товарищеском матче «Жетысу» сыграет с представителем ФНЛ — «Шинником».
После осеннего этапа первенства ярославский клуб занимает седьмое место.
Ранее стало известно, что «Жетысу» 19 января проведет товарищеский матч с венгерским МТК (Будапешт) в Анталии.