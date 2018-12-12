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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» сыграет на сборах с российским клубом

Талдыкорганский «Жетысу» определился с еще одним соперником по контрольному матчу на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции.

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Как сообщает «Футбол на куличках», 1 февраля в товарищеском матче «Жетысу» сыграет с представителем ФНЛ — «Шинником».

После осеннего этапа первенства ярославский клуб занимает седьмое место.

Ранее стало известно, что «Жетысу» 19 января проведет товарищеский матч с венгерским МТК (Будапешт) в Анталии.

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