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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы решил пригласить Жамбыла Кукеева

Полузащитник «Актобе» Жамбыл Кукеев в зимнее межсезонье может перейти в шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний футболист стал основным игроком «красно-белых» в минувшем сезоне и провел в КПЛ 25 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач. Контракт Кукеева с «Актобе» завершился, а новое соглашение пока обе стороны не подписали.

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Занявший в КПЛ-2018 четвертое место «Ордабасы» намерен пригласить бывшего полузащитника сборной Казахстана в команду, учитывая потерю своего воспитанника и лидера Еркебулана Тунгышбаева, который перейдет в алматинский «Кайрат». В будущем сезоне шымкентский клуб выступит в квалификации Лиги Европы.

В премьер-лиге Жамбыл Кукеев дебютировал в 2006 году в составе «Астаны» (бывший «Женис» — прим. Vesti.kz). Также поиграл в таких клубах, как «Алма-Ата», «Локомотив» (Астана), «Шахтер», «Кайрат» и «Кайсар». За сборную страны провел 29 матчей, забил два мяча, один из которых на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, в ворота сборной Англии.

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Участник Лиги Европы решил пригласить Жамбыла Кукеева
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