Участник Лиги Европы решил пригласить Жамбыла Кукеева

30-летний футболист стал основным игроком «красно-белых» в минувшем сезоне и провел в КПЛ 25 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач. Контракт Кукеева с «Актобе» завершился, а новое соглашение пока обе стороны не подписали.

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Занявший в КПЛ-2018 четвертое место «Ордабасы» намерен пригласить бывшего полузащитника сборной Казахстана в команду, учитывая потерю своего воспитанника и лидера Еркебулана Тунгышбаева, который перейдет в алматинский «Кайрат». В будущем сезоне шымкентский клуб выступит в квалификации Лиги Европы.