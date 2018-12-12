«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Атлетико», «Наполи» или «Челси» за € 50 млн

Источник: AP 2018

Футбол Франция 2018/2019 Тур 18, 15.12.2018, 19:00 Дижон - ПСЖ -

По информации издания, в услугах 31-летнего уругвайского футболиста заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Челси». Наиболее предметный интерес проявляет мадридская команда, которая уже начала переговоры о переходе форварда. Отмечается, что «ПСЖ» будет готов отпустить Кавани за сумму в размере € 50 млн.

Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что в услугах уругвайского футболиста заинтересован также мадридский «Реал».