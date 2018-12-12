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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Атлетико», «Наполи» или «Челси» за € 50 млн

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может покинуть парижский клуб в зимнее или летнее трансферное окно, сообщает AS со ссылкой на журнал France Football.

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Источник: AP 2018
Футбол
Франция 2018/2019
Тур 18, 15.12.2018, 19:00
Дижон
-ПСЖ-

По информации издания, в услугах 31-летнего уругвайского футболиста заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Челси». Наиболее предметный интерес проявляет мадридская команда, которая уже начала переговоры о переходе форварда. Отмечается, что «ПСЖ» будет готов отпустить Кавани за сумму в размере € 50 млн.

Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что в услугах уругвайского футболиста заинтересован также мадридский «Реал».

В этом сезоне чемпионата Франции Кавани принял участие в десяти матчах за «ПСЖ» (все — в основном составе), забил десять голов и отметился одной результативной передачей.

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