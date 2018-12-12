«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Атлетико», «Наполи» или «Челси» за € 50 млн
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может покинуть парижский клуб в зимнее или летнее трансферное окно, сообщает AS со ссылкой на журнал France Football.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может покинуть парижский клуб в зимнее или летнее трансферное окно, сообщает AS со ссылкой на журнал France Football.
По информации издания, в услугах 31-летнего уругвайского футболиста заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Челси». Наиболее предметный интерес проявляет мадридская команда, которая уже начала переговоры о переходе форварда. Отмечается, что «ПСЖ» будет готов отпустить Кавани за сумму в размере € 50 млн.
Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что в услугах уругвайского футболиста заинтересован также мадридский «Реал».
В этом сезоне чемпионата Франции Кавани принял участие в десяти матчах за «ПСЖ» (все — в основном составе), забил десять голов и отметился одной результативной передачей.