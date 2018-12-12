Власти требуют перенести матч между «Марселем» и «Бордо»
В Франции могут перенести еще один матч местного первенства. Речь идет об игре 18-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Бордо», сообщает «Советский спорт».
В Франции могут перенести еще один матч местного первенства. Речь идет об игре 18-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Бордо», сообщает «Советский спорт».
Игра запланирована на 16 декабря. Ее требует перенести управление полиции департамента
Ранее стало известно, что матчи 18-тура чемпионата Франции «Ницца» — «Сент-Этьен» и «Нант» — «Монпелье» были перенесены по требованию французских властей. До этого были перенесены шесть матчей 17-го тура французского чемпионата: «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель», «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант».
Матчи в лиге переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.