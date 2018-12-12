Власти требуют перенести матч между «Марселем» и «Бордо»

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Футбол Франция 2018/2019 Тур 18, 16.12.2018, 23:00 Марсель - Бордо -

Игра запланирована на 16 декабря. Ее требует перенести управление полиции департамента Буш-дю-Ро, сообщает LaProvence. Отмечается, что на таком матче должны обеспечивать безопасность большое количество сотрудников правоохранительных органов, что будет невозможно в свете протестов в стране.

Ранее стало известно, что матчи 18-тура чемпионата Франции «Ницца» — «Сент-Этьен» и «Нант» — «Монпелье» были перенесены по требованию французских властей. До этого были перенесены шесть матчей 17-го тура французского чемпионата: «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель», «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант».