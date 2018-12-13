«Атлетико Паранаэнсе» завоевал Южноамериканский кубок
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты бразильского «Атлетико Паранаэнсе» завоевали Южноамериканский кубок, обыграв в серии пенальти колумбийский «Хуниор» в ответном матче финала.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты бразильского «Атлетико Паранаэнсе» завоевали Южноамериканский кубок, обыграв в серии пенальти колумбийский «Хуниор» в ответном матче финала.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в бразильской Куритибе, завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Пабло на 27-й минуте, а на 58-й минуте Теофило Гутьеррес счет сравнял. В серии 11-метровых ударов хозяева оказались точнее — 4:3. При этом «Хуниор» мог вырвать победу в овертайме, но Харлан Баррера не смог реализовать пенальти на 112-й минуте.
Первый матч команд, прошедший 5 декабря в Колумбии, завершился со счетом 1:1.
«Атлетико Паранаэнсе» завоевал свой первый международный трофей в истории, ранее в 2005 году команда играла в финале Кубка Либертадорес.
Южноамериканский кубок был учрежден в 2002 году и является вторым по значимости клубным турниром Южной Америки после Кубка Либертадорес.