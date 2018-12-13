«Атлетико Паранаэнсе» завоевал Южноамериканский кубок

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в бразильской Куритибе, завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Пабло на 27-й минуте, а на 58-й минуте Теофило Гутьеррес счет сравнял. В серии 11-метровых ударов хозяева оказались точнее — 4:3. При этом «Хуниор» мог вырвать победу в овертайме, но Харлан Баррера не смог реализовать пенальти на 112-й минуте.