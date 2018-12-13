Футбольный клуб «Астана» решил создать третью команду
Футбольный клуб «Астана» создаст команду первой лиги в своей структуре, сообщает KazFootball.kz.
Футбольный клуб «Астана» создаст команду первой лиги в своей структуре, сообщает KazFootball.kz.
Ее название пока не уточняется, но уже известно, что костяк составят игроки «Астаны М», которые в прошедшем сезоне стали чемпионами второй лиги.
В 2018 году в первой лиге выступали команды из структур пяти клубов КПЛ — это «Жетысу Б», «Кайрат А», «Шахтер-Булат», «Байконур» («Кайсар») и «Актобе-Жас».
При этом «Астана М» продолжит выступление во второй лиге. В ее состав перейдут более молодые игроки.
Таким образом, «Астана» вслед за «Кайратом», «Шахтером», «Жетысу», «Кайсаром» и «Актобе» будет представлен во всех трех профессиональных лигах чемпионата Казахстана.