Футбольный клуб «Астана» решил создать третью команду

Источник: Vesti.kz

Ее название пока не уточняется, но уже известно, что костяк составят игроки «Астаны М», которые в прошедшем сезоне стали чемпионами второй лиги.

В 2018 году в первой лиге выступали команды из структур пяти клубов КПЛ — это «Жетысу Б», «Кайрат А», «Шахтер-Булат», «Байконур» («Кайсар») и «Актобе-Жас».

При этом «Астана М» продолжит выступление во второй лиге. В ее состав перейдут более молодые игроки.