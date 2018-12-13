Алексей Шпилевский дал первое интервью в качестве главного тренера «Кайрата»
Белорус Алексей Шпилевский дал первое интервью в качестве главного тренера «Кайрата».
Белорус Алексей Шпилевский дал первое интервью в качестве главного тренера «Кайрата».
Десятиминутная беседа появилась на официальном
30-летний Шпилевский возглавил «Кайрат» 25 ноября и стал самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана. Клуб не раскрывал срок соглашения, но, по данным Vesti.kz, речь идет о контракте на 2,5 года.
Для Шпилевского «Кайрат» стал вторым опытом работы со взрослыми командами: летом 2018 года он полтора месяца возглавлял белорусский «Динамо-Брест». До этого он тренировал в академиях немецких «РБ Лейпцига» и «Штутгарта».