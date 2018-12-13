Алексей Шпилевский дал первое интервью в качестве главного тренера «Кайрата»

Десятиминутная беседа появилась на официальном YouTube-канале алматинского клуба. В ней специалист рассказал о своем видении футбола и планах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6e7j0QCha70?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30-летний Шпилевский возглавил «Кайрат» 25 ноября и стал самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана. Клуб не раскрывал срок соглашения, но, по данным Vesti.kz, речь идет о контракте на 2,5 года.