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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок «Кайрата» может перейти в «Иртыш»

Бывший полузащитник «Кайрата» Мадияр Раимбек пройдет просмотр в «Иртыше». Об этом сообщает KazFootball.kz.

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В прошедшем сезоне 23-летний Раимбек выступал за «Экибастузец», за который забил два гола в 25 матчах первой лиги.

Карьеру Раимбек начинал в дубле «Кайрата», за который играл с 2012 по 2016 год. В главной команде воспитанник алматинского футбола провел один официальный матч. В 2017 году хавбек сыграл три встречи за «Тараз» в КПЛ. Имеет опыт игры в юношеской сборной Казахстана (до 19 лет).

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Бывший игрок "Кайрата" может перейти в "Иртыш"
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