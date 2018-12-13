Бывший игрок «Кайрата» может перейти в «Иртыш»

В прошедшем сезоне 23-летний Раимбек выступал за «Экибастузец», за который забил два гола в 25 матчах первой лиги.

Карьеру Раимбек начинал в дубле «Кайрата», за который играл с 2012 по 2016 год. В главной команде воспитанник алматинского футбола провел один официальный матч. В 2017 году хавбек сыграл три встречи за «Тараз» в КПЛ. Имеет опыт игры в юношеской сборной Казахстана (до 19 лет).