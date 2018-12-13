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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист-рекордсмен по смене клубов опять сменил клуб

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу перешел в бразильский «Рио Бранко» — клуб стал 28-м в профессиональной карьере форварда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте En Una Baldosa.

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42-летний форвард уже успел поиграть в 11 разных странах по всему миру. Чаще всего уругваец выступал в Мексике. В местном чемпионате он представлял семь разных команд.

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Абреу обновил свой рекорд по смене команд среди действующих футболистов. В 2017 году он побил рекорд немецкого голкипера Лутца Пфанненштиля, сменившего 27 клубов и поигравшего во всех футбольных конфедерациях.

Наиболее известным клубом в послужном списке Абреу является испанский «Депортиво». Форвард выступал и за сборную Уругвая. На его счету 70 матчей и 26 голов в составе национальной команды.

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