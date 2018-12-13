Футболист-рекордсмен по смене клубов опять сменил клуб

42-летний форвард уже успел поиграть в 11 разных странах по всему миру. Чаще всего уругваец выступал в Мексике. В местном чемпионате он представлял семь разных команд.

Абреу обновил свой рекорд по смене команд среди действующих футболистов. В 2017 году он побил рекорд немецкого голкипера Лутца Пфанненштиля, сменившего 27 клубов и поигравшего во всех футбольных конфедерациях.