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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянский агент объявил, что пытается организовать трансфер Месси в «Интер»

Итальянский агент Алессио Сундас сообщил, что провёл переговоры о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Интер».

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Источник: AP 2018
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 16, 16.12.2018, 22:45
Леванте
-Барселона-

Сундас пытался организовать трансфер Месси ещё в прошлом году, однако тогда сделать это у него не получилось.

«В последние дни я обменивался письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. На этот раз их ответы не были столько же твёрдо отрицательными, как в прошлый раз. Это заставляет меня предположить, что существует маленький шанс увидеть Месси в чемпионате Италии.

Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить этот трансфер «Наполи», поскольку считаю, что Месси единственный, кто может каким-то образом повторить историю Марадоны в Неаполе. Однако не все клубы могут себе позволить такого игрока, как Лионель. Тот же «Милан» в непростой ситуации с финансовым фэйр-плей. Я верю в то, что «Интер» является единственным претендентом на Месси. Этот трансфер был бы подобен переходу Роналду в «Ювентус», — цитирует Сундаса Calciomercato.com со ссылкой на эфир Radio Goal 24.

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