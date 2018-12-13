Итальянский агент объявил, что пытается организовать трансфер Месси в «Интер»
Итальянский агент Алессио Сундас сообщил, что провёл переговоры о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Интер».
Итальянский агент Алессио Сундас сообщил, что провёл переговоры о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Интер».
Сундас пытался организовать трансфер Месси ещё в прошлом году, однако тогда сделать это у него не получилось.
«В последние дни я обменивался письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. На этот раз их ответы не были столько же твёрдо отрицательными, как в прошлый раз. Это заставляет меня предположить, что существует маленький шанс увидеть Месси в чемпионате Италии.
Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить этот трансфер «Наполи», поскольку считаю, что Месси единственный, кто может