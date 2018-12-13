Итальянский агент объявил, что пытается организовать трансфер Месси в «Интер»

«В последние дни я обменивался письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. На этот раз их ответы не были столько же твёрдо отрицательными, как в прошлый раз. Это заставляет меня предположить, что существует маленький шанс увидеть Месси в чемпионате Италии.

Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить этот трансфер «Наполи», поскольку считаю, что Месси единственный, кто может каким-то образом повторить историю Марадоны в Неаполе. Однако не все клубы могут себе позволить такого игрока, как Лионель. Тот же «Милан» в непростой ситуации с финансовым фэйр-плей. Я верю в то, что «Интер» является единственным претендентом на Месси. Этот трансфер был бы подобен переходу Роналду в «Ювентус», — цитирует Сундаса Calciomercato.com со ссылкой на эфир Radio Goal 24.