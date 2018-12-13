Рианчо: Наши с Ребровым отношения были как у супругов, но без секса
Бывший ассистент главного тренера киевского «Динамо» Рауль Рианчо рассказал об отношениях с
Бывший ассистент главного тренера киевского «Динамо» Рауль Рианчо рассказал об отношениях с
«Наши с Сергеем отношения были как у супругов, но без секса. Как и в любой семье, как бы вы друг друга ни любили, всё равно будут появляться разногласия. Такая ситуация была у нас. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда.
Всё было чётко, но не без дискуссий. Мы спорили практически обо всём: от тренировок до стартового состава, но были одной большой семьёй в «Динамо». Родители — это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты — это наши дети. И мы всё время решали, как их правильно воспитывать.
Всё менялось, но необязательно один был всегда добрым, а другой — всегда злым. Всё зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда, — сказал Рианчо в интервью Football Hub.