Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
10Как на арене «Зенита» готовятся играть в хоккей? Бомбические фото
19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Рианчо: Наши с Ребровым отношения были как у супругов, но без секса

Бывший ассистент главного тренера киевского «Динамо» Рауль Рианчо рассказал об отношениях с экс-наставником бело-синих Сергеем Ребровым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 13.12.2018, 20:55
Динамо К
-Яблонец-

«Наши с Сергеем отношения были как у супругов, но без секса. Как и в любой семье, как бы вы друг друга ни любили, всё равно будут появляться разногласия. Такая ситуация была у нас. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда.

Всё было чётко, но не без дискуссий. Мы спорили практически обо всём: от тренировок до стартового состава, но были одной большой семьёй в «Динамо». Родители — это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты — это наши дети. И мы всё время решали, как их правильно воспитывать.

Всё менялось, но необязательно один был всегда добрым, а другой — всегда злым. Всё зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда, — сказал Рианчо в интервью Football Hub.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Трагическая смерть русской чемпионки шокировала соцсети!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции
Защитник «Спартака» подтвердил, что был задержан в «Шереметьево»
Прокуратура Москвы выявила нарушения в деле Кокорина и Мамаева
Такие доказательства. На рейд полиции Юрлова ответила бронзой
ЛЧ: «Локо» и ЦСКА — на выход, «Ман Сити» — фаворит плей-офф
«Ювентус» готов заплатить € 80 млн за игрока «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь