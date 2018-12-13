Рианчо: Наши с Ребровым отношения были как у супругов, но без секса

Источник: РИА "Новости"

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 13.12.2018, 20:55 Динамо К - Яблонец -

«Наши с Сергеем отношения были как у супругов, но без секса. Как и в любой семье, как бы вы друг друга ни любили, всё равно будут появляться разногласия. Такая ситуация была у нас. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда.

Всё было чётко, но не без дискуссий. Мы спорили практически обо всём: от тренировок до стартового состава, но были одной большой семьёй в «Динамо». Родители — это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты — это наши дети. И мы всё время решали, как их правильно воспитывать.