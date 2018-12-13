«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
В результате жеребьёвки получились следующие пары: «Реал» — «Леганес», «Хетафе» — «Вальядолид», «Бетис» — «Реал Сосьедад», «Леванте» — «Барселона», «Атлетик» — «Севилья», «Спортинг» (Хихон) — «Валенсия», «Жирона» — «Атлетико» и «Вильярреал» — «Эспаньол».
Первые матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут 9 января, а ответные — 16 января. Команды, которые указаны в парах первыми, проведут первый матч на своём поле, а ответный — в гостях.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале турнира в прошлом сезоне обыграла «Севилью» со счётом 5:0.