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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

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Источник: Reuters
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 16, 15.12.2018, 20:30
Реал
-Райо Вальекано-

В результате жеребьёвки получились следующие пары: «Реал» — «Леганес», «Хетафе» — «Вальядолид», «Бетис» — «Реал Сосьедад», «Леванте» — «Барселона», «Атлетик» — «Севилья», «Спортинг» (Хихон) — «Валенсия», «Жирона» — «Атлетико» и «Вильярреал» — «Эспаньол».

Первые матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут 9 января, а ответные — 16 января. Команды, которые указаны в парах первыми, проведут первый матч на своём поле, а ответный — в гостях.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале турнира в прошлом сезоне обыграла «Севилью» со счётом 5:0.

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