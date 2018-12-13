«ПСЖ» проявляет интерес к Бензема

Французский клуб сейчас находится в поиске замены форварду Эдинсону Кавани, который может перейти в «Наполи», мадридский «Атлетико» или лондонский «Челси».

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Ранее он защищал цвета «Лиона». В нынешнем сезоне испанской Примеры Карим забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах. В 6 встречах Лиги чемпионов французский футболист записал в актив 3 мяча и 2 голевые передачи.