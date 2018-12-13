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13 декабря, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» проявляет интерес к Бензема

Руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, сообщает France Football.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Франция 2018/2019
Тур 18, 15.12.2018, 0:00
Дижон
-ПСЖ-

Французский клуб сейчас находится в поиске замены форварду Эдинсону Кавани, который может перейти в «Наполи», мадридский «Атлетико» или лондонский «Челси».

Ещё одним вариантом для «ПСЖ» является нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Ранее он защищал цвета «Лиона». В нынешнем сезоне испанской Примеры Карим забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах. В 6 встречах Лиги чемпионов французский футболист записал в актив 3 мяча и 2 голевые передачи.

«ПСЖ», набрав 44 очка, занимает первое место в чемпионате Франции. 15 декабря команда Томаса Тухеля проведёт выездной матч 18-го тура с «Дижоном».

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