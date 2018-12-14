Определен лучший гол в сезоне КПЛ-2018
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) подвела итоги голосования на лучший гол чемпионата Казахстана сезона 2018 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) подвела итоги голосования на лучший гол чемпионата Казахстана сезона 2018 года.
Среди девяти эффектных результативных ударов, представленных болельщикам на выбор в итоговом опросе, первую позицию занял мяч, забитый форвардом «Актобе» Маркосом Пиззелли в ворота карагандинского «Шахтера» в рамках 16-го тура
Добавим, что ранее Пиззелли был признан лучшим игроком Премьер-лиги-2018 и попал в список 22-ти лучших футболистов чемпионата. В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча и возглавил гонку бомбардиров с 18 забитыми мячами.
Вторую строчку в рейтинге лучших голов занял вингер «Астаны» Марина Томасова с голом в ворота «Кайрата» — 19,49% голосов.
Тройку призеров опроса замкнул полузащитник «Кайрата» Исаэль и его «сухой лист» в матче с «Атырау», предпочтение которому отдали 14,21% опрашиваемых.
1. Гол Маркоса Пиззелли («Актобе» — «Шахтер» 2:0) — 2106 голосов;.
2. Гол Марина Томасова («Астана» — «Кайрат» 3:2) — 1167 голосов;.
3. Гол Исаэля («Атырау» — «Кайрат» 1:3) — 851 голос.