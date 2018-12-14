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10:41 (мск), источник: Sports.kz

Определен лучший гол в сезоне КПЛ-2018

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) подвела итоги голосования на лучший гол чемпионата Казахстана сезона 2018 года.

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Среди девяти эффектных результативных ударов, представленных болельщикам на выбор в итоговом опросе, первую позицию занял мяч, забитый форвардом «Актобе» Маркосом Пиззелли в ворота карагандинского «Шахтера» в рамках 16-го тура Премьер-Лиги. Эта встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0 и оба взятия ворот на свой счет записала именно «десятка» актюбинцев. В эпизоде со вторым голом Маркос решился на дальний удар и футбольный снаряд его усилиями по замысловатой траектории влетел в сетку так, что вратарь соперника ничего поделать не сумел. Гол Пиззелли пришелся по душе 35.17% респондентов.

Добавим, что ранее Пиззелли был признан лучшим игроком Премьер-лиги-2018 и попал в список 22-ти лучших футболистов чемпионата. В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча и возглавил гонку бомбардиров с 18 забитыми мячами.

Вторую строчку в рейтинге лучших голов занял вингер «Астаны» Марина Томасова с голом в ворота «Кайрата» — 19,49% голосов.

Тройку призеров опроса замкнул полузащитник «Кайрата» Исаэль и его «сухой лист» в матче с «Атырау», предпочтение которому отдали 14,21% опрашиваемых.

Тройка лучших голов сезона:

1. Гол Маркоса Пиззелли («Актобе» — «Шахтер» 2:0) — 2106 голосов;.

2. Гол Марина Томасова («Астана» — «Кайрат» 3:2) — 1167 голосов;.

3. Гол Исаэля («Атырау» — «Кайрат» 1:3) — 851 голос.

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