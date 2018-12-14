Определен лучший гол в сезоне КПЛ-2018

Среди девяти эффектных результативных ударов, представленных болельщикам на выбор в итоговом опросе, первую позицию занял мяч, забитый форвардом «Актобе» Маркосом Пиззелли в ворота карагандинского «Шахтера» в рамках 16-го тура Премьер-Лиги. Эта встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0 и оба взятия ворот на свой счет записала именно «десятка» актюбинцев. В эпизоде со вторым голом Маркос решился на дальний удар и футбольный снаряд его усилиями по замысловатой траектории влетел в сетку так, что вратарь соперника ничего поделать не сумел. Гол Пиззелли пришелся по душе 35.17% респондентов.