Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

В борьбе за приз Бенитес опередил Марко Силву («Эвертон») и Дэвида Вагнера («Хаддерсфилд Таун»).

В ноябре «Ньюкасл» под руководством испанского тренера одержал три победы — над «Уотфордом», «Борнмутом» и «Бернли».