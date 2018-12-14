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17:39 (мск), источник: Р-Спорт

Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возглавляющий «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером английской футбольной премьер-лиги по итогам ноября, сообщается на сайте клуба.

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В борьбе за приз Бенитес опередил Марко Силву («Эвертон») и Дэвида Вагнера («Хаддерсфилд Таун»).

В ноябре «Ньюкасл» под руководством испанского тренера одержал три победы — над «Уотфордом», «Борнмутом» и «Бернли».

Команда Бенитеса после 16 туров чемпионата Англии занимает 15-е место, имея в своем активе 13 очков.

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