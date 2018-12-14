Бенитес признан лучшим тренером АПЛ в ноябре
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возглавляющий «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером английской футбольной
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возглавляющий «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером английской футбольной
В борьбе за приз Бенитес опередил Марко Силву («Эвертон») и Дэвида Вагнера («Хаддерсфилд Таун»).
В ноябре «Ньюкасл» под руководством испанского тренера одержал три победы — над «Уотфордом», «Борнмутом» и «Бернли».
Команда Бенитеса после 16 туров чемпионата Англии занимает 15-е место, имея в своем активе 13 очков.