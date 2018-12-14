«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе

«В январе мы не собираемся никого подписывать», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.
Напомним, что минувшим летом манкунианцы приобрели нападающего Рияда Мареза (€ 67,8 млн), защитника Филиппа Сандлера (€ 2,5 млн) и полузащитника Даниэля Арзани (€ 890 тыс.). Последний был отдан в аренду «Селтику».
После 16 туров «Манчестер Сити», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» состоится 15 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск.