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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» сообщил, что клуб не планирует покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

«В январе мы не собираемся никого подписывать», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.

Напомним, что минувшим летом манкунианцы приобрели нападающего Рияда Мареза (€ 67,8 млн), защитника Филиппа Сандлера (€ 2,5 млн) и полузащитника Даниэля Арзани (€ 890 тыс.). Последний был отдан в аренду «Селтику».

После 16 туров «Манчестер Сити», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» состоится 15 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск.

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