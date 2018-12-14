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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Лион» — «Монако» начнётся на восемь часов позже

Начало матча 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Монако» было перенесено на восемь часов вперёд.

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«В свете недавних событий и в связи с тяжёлой нагрузкой на правоохранительные органы комиссия по соревнованиям LFP приняла решение перенести начало игры “Лион” — “Монако” на 16 декабря на 21:00 по местному времени», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

Матч «Лион» — «Монако» начнётся в 23:00 мск. Встреча пройдёт в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Напомним, ранее на неопределённый срок были перенесены несколько других игр чемпионата Франции. Такое решение было принято в связи с акциями протестов «жёлтых жилетов». Полиция ранее обратилась к руководству лиги с просьбой об отмене матчей, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности во время их проведения.

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