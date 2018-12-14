Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный «твиттер» Бундеслиги.

В ноябре форвард провёл три матча в немецком национальном чемпионате, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Всего в этом сезоне на счету Ройса 14 матчей в Бундеслиге, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.

29-летний Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Его контракт с клубом из Дортмунда действует до лета 2023 года.