Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии в ноябре.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии в ноябре.
Об этом сообщает официальный «твиттер» Бундеслиги.
В ноябре форвард провёл три матча в немецком национальном чемпионате, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
Всего в этом сезоне на счету Ройса 14 матчей в Бундеслиге, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.
29-летний Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Его контракт с клубом из Дортмунда действует до лета 2023 года.
После 14 туров «Боруссия», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч «шмели» проведут 15 декабря на своем поле с «Вердером».