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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии в ноябре.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный «твиттер» Бундеслиги.

В ноябре форвард провёл три матча в немецком национальном чемпионате, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Всего в этом сезоне на счету Ройса 14 матчей в Бундеслиге, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.

29-летний Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Его контракт с клубом из Дортмунда действует до лета 2023 года.

После 14 туров «Боруссия», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч «шмели» проведут 15 декабря на своем поле с «Вердером».

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